Polícia Civil de Descalvado prende envolvidos em homicídio e apreende arma de fogo durante operação

Crédito: SCA

A Delegacia de Polícia do Município de Descalvado, deflagrou mais uma fase da investigação que apura um homicídio doloso ocorrido na cidade no final do ano passado. O motivo do crime teria sido passional.

A vítima é um homem de 45 anos morto a tiros dentro do próprio carro no bairro São Cristóvão.



As investigações, que já resultaram na prisão de um dos envolvidos, avançaram com o auxílio de imagens e dados telemáticos, permitindo à equipe policial identificar o autor dos disparos. Contra ele foi expedido e cumprido um mandado de prisão preventiva.

Na mais recente etapa da operação, realizada nesta semana, os investigadores conseguiram identificar o mentor do crime e o indivíduo responsável por fornecer a arma utilizada. Ambos também tiveram mandados de prisão preventiva expedidos e cumpridos. Além disso, foram realizadas buscas em três endereços ligados aos suspeitos.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, uma arma de fogo foi localizada em uma das residências, o que levou ao registro de flagrante por posse ilegal.

A Polícia Civil segue com os trabalhos investigativos a fim de esclarecer todos os detalhes do crime e responsabilizar todos os envolvidos.

