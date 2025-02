Policia civil atira contra assaltante que pula de ponte durante a fuga

Compartilhar no facebook

Crédito: Descalvado Agora

Na manhã desta sexta-feira (21), por volta das 08h15, policiais militares de Descalvado foram acionados via COPOM para atender a uma ocorrência de tentativa de roubo com a intervenção de um policial civil. O fato ocorreu na Rua Roque Francisco, na região central da cidade.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o policial civil, que relatou ter presenciado uma tentativa de roubo e interveio efetuando disparos contra o assaltante. O criminoso, por sua vez, bateu com o carro da vítima na lateral de uma ponte e, em seguida, fugiu saltando da estrutura.

A vítima, uma mulher que passeava com seu cachorro, relatou que foi atropelada pelo criminoso, que tentou arrastá-la para dentro do veículo. No entanto, ela conseguiu se desvencilhar e correr em busca de abrigo em uma residência próxima. Em um novo ataque, o assaltante colidiu o veículo contra uma casa ao tentar atingi-la novamente, sem sucesso. O impacto da batida inutilizou o automóvel, obrigando o criminoso a fugir a pé.

Durante a fuga, o suspeito tentou roubar outro carro, conduzido por uma senhora. Neste momento, ocorreu a intervenção do policial civil, que disparou contra o assaltante. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para as devidas investigações e providências.

