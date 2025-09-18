(16) 99963-6036
PMs prendem homem com 31 porções de cocaína em Brotas

18 Set 2025 - 13h55Por Da redação
Na manhã desta quinta-feira (18), a Polícia Militar em Brotas realizou mais uma ação decisiva contra o tráfico de drogas no bairro Taquaral.

Durante patrulhamento preventivo pela Rua Sílvio Arnaldo Piva, uma equipe da PM, com apoio de outra guarnição, abordou um indivíduo que caminhava com uma faca na mão e demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Ao obedecer à ordem para largar o objeto, foi submetido à busca pessoal, momento em que os policiais encontraram um pote de fermento em pó contendo 31 eppendorfs de cocaína.

Questionado, o suspeito afirmou que havia recebido a droga de uma mulher e que venderia o material em troca de R$ 100,00. Diante das circunstâncias e da clara prática de tráfico, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Brotas. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

