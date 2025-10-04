PMs prendem acusado de incêndio criminoso no Broa

Crédito: divulgação

Policiais militares agiram rapidamente em uma ocorrência de incêndio criminoso registrada no Balneário Santo Antônio, em Itirapina.

A denúncia foi recebida via COPOM e acompanhada de imagens que mostravam o momento da ação. As equipes iniciaram buscas imediatas na região e conseguiram localizar o autor do crime.

Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir e resistiu à prisão, sendo contido com o uso moderado da força, conforme os protocolos da corporação.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Itirapina, onde o delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante pelos crimes de incêndio criminoso e resistência.

