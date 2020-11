PMs Instrutores do Proerd participam de evento online em comemoração ao aniversário de 27 anos do programa

Crédito: Divulgação

Policiais Militares do 38º BPM-I (Região de São Carlos) participaram quinta-feira, 19, de um evento online na sede do Comando de Policiamento do Interior 3 sediado na cidade de Ribeirão Preto em comemoração aos 27 anos do Programa Educacional de Resistências as Drogas e a Violência da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O Programa Proerd iniciou-se no Estado de São Paulo no dia 19 de novembro de 1993 tendo como marco inicial a formatura dos primeiros instrutores do programa. Mais de 10 Milhões de Crianças no Estado passaram pelas aulas do programa neste tempo de existência por meio de cooperação entre a Secretaria de Segurança Pública e de Educação.

Neste ano de 2020 foi marcado por diversas intercorrências impostas pelas restrições de distanciamento social causada pela pandemia da Covid-19 e impactou diretamente o a aplicação do Programa no Estado onde estava previsto o atendimento de 400 mil crianças e adolescentes com as aulas presenciais, porém, quando foram suspensas, o limitado acesso ás plataformas digitais não permitiram uma uniformidade no contato dos policiais com o poder público escolar.

Durante o evento foi realizado um treinamento pedagógico, workshop virtual e a apresentação de uma pesquisa de Avaliação de Efetividade do Proerd proposta pela Universidade Federal de São Paulo e realizada por Zilá Van der Meer Sanches Dutenhefner.

Foi discutido também as estratégias institucionais de interação do Proerd e as perspectivas educacionais pós-pandemia.

Estiveram presentes os Instrutores das cidade do 38º BPM-I: 1º Sargento PM Patrick, Cabo PM Lígia, Cabo PM Osni, Cabo PM Sierra, Cabo PM Rosana, Cabo PM Cleber, Cabo PM Gideão, Cabo PM Daniel e Soldado PM Lilian Cristiane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também