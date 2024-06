PM realiza mais uma operação contra motos barulhentas em Ibaté

SIGA O SCA NO

Operação realizada em Ibaté - Crédito: divulgação

A operação tem o objetivo de fiscalizar principalmente motocicletas com ruídos acima do permitido, além da prevenção criminal.

A ação contou com viaturas de Ibaté e São Carlos, realizando abordagens e bloqueios em várias regiões da cidade, com ênfase na área central.

A PM informou que além de buscar prevenir a ação de criminosos no município, houve também reclamações da população com relação a motocicletas com barulho excessivo, e que este tipo de operação continuará nós próximos dias na cidade.

No total foram abordados 10 carros e 05 motocicletas sendo elaborados 08 autos de infração de trânsito.

