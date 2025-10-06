(16) 99963-6036
segunda, 06 de outubro de 2025
Itirapina

PM intensifica Operação Bar no município

06 Out 2025 - 19h29Por Da redação
A Polícia Militar de Itirapina, realizou na noite de sábado (04) mais uma etapa da Operação Bar, uma ação integrada de fiscalização de estabelecimentos comerciais.

A operação teve como objetivo coibir irregularidades administrativas, prevenir ilícitos penais e garantir a ordem pública, reforçando o policiamento ostensivo em locais de grande fluxo de pessoas e de consumo de bebidas alcoólicas.

Durante a ação, foram vistoriados diversos estabelecimentos comerciais. Os locais fiscalizados possuíam alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura, porém não apresentavam o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) nem o alvará da Vigilância Sanitária.

“Essas ações preventivas têm como objetivo manter o equilíbrio entre a liberdade comercial e a segurança da população. A presença da PM garante que o cidadão possa frequentar ambientes mais seguros e regularizados”, destacou o 2º Sgt PM Cimas, comandante da operação.

