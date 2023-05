Em operação conjunta da PM, GCM, e Fiscal da Prefeitura de Ibaté, fora realizado mais uma fase da operação Bar e Saturação, com intuito de combater a criminalidade no municipio.

Foram averiguados dois bares no Jardim Cruzado, um no Jardim Encanto do Planalto e dois no Jardim Popular, resultando na notificacão de dois bares, dentre os quais três foram fechados, por fim nada de ilícito fora constatado.

