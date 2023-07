SIGA O SCA NO

A Polícia Militar, a Guarda Municipal e Fiscalização da Prefeitura de Ibaté realizaram nesta noite de sexta-feira (21) mais uma fase da operação "Bar e Saturação".

A operação, que teve início as 21 horas, tem o intuito de combater a criminalidade no município.

Foram averiguados um bar no Jardim Santa Terezinha e dois no Jardim Icaraí, além de saturação no Jardim Cruzado.

Proprietários de estabelecimentos foram orientados quanto à pertubação do sossego público, mas nada de ilícito foi constatado.

Leia Também