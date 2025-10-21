(16) 99963-6036
terça, 21 de outubro de 2025
Região

PM frustra "tribunal do crime" e resgata duas mulheres mantidas em cárcere em Ibaté

21 Out 2025 - 15h11Por Da redação
Na manhã desta terça-feira (21), equipes da Polícia Militar de Ibaté foram acionadas após denúncias de que um “tribunal do crime” estaria ocorrendo em uma residência no Jardim Cruzado. 

Com o apoio de outras viaturas, os policiais se deslocaram até o local e constataram que duas mulheres, aparentemente usuárias de entorpecentes, estavam sendo impedidas de sair de uma casa utilizada por viciados.

De acordo com a PM, o responsável pelas ameaças era um homem que portava um pedaço de madeira envolto em arame, utilizado para intimidar as vítimas. A situação configurava, no mínimo, crime de cárcere privado.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Ibaté. A Perícia Técnica foi acionada e esteve no imóvel para realizar a coleta de provas que possam comprovar o crime cometido pelo suspeito, que permanece detido.

