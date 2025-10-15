PM encontra drogas abandonadas no Jardim Icaraí

Crédito: divulgação

Na manhã desta quarta-feira (15), por volta das 9h30, uma equipe da Polícia Militar apreendeu entorpecentes e dinheiro após uma perseguição no Jardim Icaraí, em Ibaté.

Durante patrulhamento pela Rua Mariano Américo Marioto, os policiais avistaram um homem em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, ele fugiu, sendo iniciado o acompanhamento a pé. O indivíduo entrou em uma residência aparentemente abandonada, com o portão aberto, e tentou escapar pelos telhados.

Durante a fuga, sua blusa rasgou e acabou ficando para trás. No interior da peça, os policiais encontraram entorpecentes, uma pochete com dinheiro e um documento de identidade. O suspeito conseguiu escapar, mas foi identificado pela equipe.

Ao todo, foram apreendidos 84 gramas de maconha, 12 gramas de crack, 15 gramas de “ice” e 45 gramas de cocaína, além de R$ 102 em notas diversas. O material foi apresentado na delegacia, onde foi elaborado o boletim de ocorrência e realizado o registro da apreensão.

