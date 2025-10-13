(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Itirapina

PM e DETRAN realizam "Operação Direção Segura Integrada" na região do Broa

13 Out 2025 - 16h25Por Da redação
Policiais posicionados na estrada do Broa - Policiais posicionados na estrada do Broa -

A Polícia Militar do Estado de São Paulo em conjunto com o DETRAN-SP, realizou neste sábado (11) mais uma edição da Operação Direção Segura Integrada (ODSI) na cidade de Itirapina, com foco na prevenção de acidentes e fiscalização do consumo de álcool ao volante.

As equipes atuaram em dois pontos estratégicos da Rodovia Fernando de Arruda Botelho (SP-225) — no Km 11 e Km 1, abrangendo tanto áreas de acesso urbano quanto rural, reforçando a segurança dos condutores e pedestres que circulavam pela região.
A Operação realizou 411 testes passivos de etilometro em condutores de veículos.

“Nosso principal objetivo é preservar vidas. A integração entre a Polícia Militar e o DETRAN reforça o compromisso com um trânsito mais seguro e consciente”, destacou o 2º sargento PM Cimas, comandante da operação.

