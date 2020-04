PM de Ibaté encontra mudas semelhantes a maconha e etiquetas com a foto de Bin Laden

Policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), em patrulhamento pelo Jardim Cruzado, encontraram na tarde desta quinta-feira (23) seis garrafas pet que foram transformadas em vasos. Neles haviam mudas de plantas semelhantes a maconha.

No mesmo local, uma casa abandonada, em uma rua sem asfalto, havia uma folha com etiquetas com a gravura do terrorista Osama Bin Laden que foi morto em 2011 pela forças armadas americanas.

Provavelmente as etiquetas seriam usadas para embalar entorpecentes.

As plantas e o material foram apreendidos na delegacia de Ibaté. Ninguém foi detido.

