PM de Araraquara recupera moto roubada no Centro de São Carlos

Crédito: Colaborador/SCA

A Polícia Militar de Araraquara localizou no começo da manhã desta terça-feira (21) a motocicleta Honda XRE-300, placa BPQ-6755, que foi roubada por dois bandidos na noite do último domingo (19) na rua Major José Inácio, no Centro de São Carlos.

A moto estava abandonada em um local afastado do centro da cidade sem nenhuma avaria.

O proprietário compareceu no Plantão Policial de Araraquara onde a ocorrência da localização da motocicleta foi registrada.

