segunda, 27 de outubro de 2025
Região

PM apreende mais de 1 kg de maconha escondida em área de mata em Porto Ferreira

27 Out 2025 - 09h06Por Da redação
PM apreende mais de 1 kg de maconha escondida em área de mata em Porto Ferreira - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

A Polícia Militar apreendeu mais de um quilo de maconha neste domingo (26), em uma ação realizada no bairro Vila Maria, em Porto Ferreira.

Durante patrulhamento, a equipe recebeu denúncias indicando que drogas estariam sendo ocultadas em uma área de mata próxima à Rua Manoel Carlos, ponto já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes. Diante das informações, os policiais intensificaram as buscas no local.

Após varredura, foram encontradas 730 porções de maconha escondidas embaixo de um tronco de árvore. O material foi recolhido e encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a perícia confirmou o peso total de 1,045 kg.

A ocorrência foi registrada como apreensão de entorpecentes e ninguém foi detido.

