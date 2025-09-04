(16) 99963-6036
quinta, 04 de setembro de 2025
Itirapina

PM apreende dois menores em cumprimento de mandados de internação em poucas horas

Adolescentes eram reincidentes no tráfico de entorpecentes e foram tirados de circulação

04 Set 2025 - 16h11Por Da redação
Polícia Militar de Itirapina - Crédito: Foto: DivulgaçãoPolícia Militar de Itirapina - Crédito: Foto: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (04), a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da equipe da viatura 17-621, composta pelo Cabo PM Adriano e pelo Soldado Sorrilha, cumpriu dois mandados de busca e apreensão para internação em desfavor de adolescentes envolvidos em atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.

A primeira apreensão ocorreu às 8h41, na Rua Dionísio Gobbi, no bairro Jardim Vale Verde. No local, os policiais localizaram o adolescente D.R.E., que já tinha ciência da sentença de internação. Ele foi conduzido sem o uso de algemas até a Delegacia de Polícia de Itirapina, onde a ocorrência foi formalizada. Posteriormente, o menor foi encaminhado à Fundação CASA, conforme determinação judicial.

Pouco depois, às 9h34, na Rua C, Colônia da Fepasa, a mesma equipe localizou o adolescente P.G.L., também alvo de mandado de internação expedido pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Itirapina. O jovem foi conduzido à unidade policial e, após os trâmites legais, encaminhado à Fundação CASA.

Em menos de duas horas, a Polícia Militar deu cumprimento a dois mandados judiciais, retirando de circulação adolescentes reincidentes no tráfico de entorpecentes e garantindo a efetividade das decisões judiciais.

