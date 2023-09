PM aposentado e esposa morrem atropelados na rodovia SP-191

Casal que morreu atropelado - Crédito: divulgação

O policial militar reformado, Marcelo Aparecido Santos, de 54 anos, e a esposa dele, Irene Santos, de 55 anos, morreram após serem atropelados por um carro na tarde deste domingo (3), na Rodovia Wilson Finard (SP 191), em Rio Claro (SP).

O acidente ocorreu por volta das 16h, quando o carro, um Volkswagen Polo, perdeu o controle e bateu contra um Kadett que estava parado no acostamento. O Polo desgovernado então atropelou o casal que estava do lado de fora do Kadett, pegando água em uma “bica” que tem no local.

O motorista do Polo e uma mulher que estavam no carro também ficaram feridos. Eles foram encaminhados para hospitais da região.

O PM aposentado morreu no local. A esposa chegou a ser socorrida, mas faleceu na madrugada desta segunda-feira (4).

As causas do acidente serão apuradas.

