Pista de motocross e escolas municipais recebem manutenção de roçagem e limpeza

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté segue com os serviços de zeladoria urbana, com o objetivo de manter a cidade limpa e bem organizada, principalmente nessa época de período de chuva que faz o mato crescer ainda mais rápido nos espaços públicos.

As equipes responsáveis pela roçagem e limpeza estão ativamente trabalhando e nesta terça-feira, 25 foi a vez das equipes realizarem o trabalho na pista de motocross, no Jardim Mariana e também nas escolas municipais, garantindo que as áreas públicas estejam bem cuidadas e agradáveis para a população.

Essas ações fazem parte do planejamento contínuo da administração municipal, que tem como prioridade o bem-estar da população e a melhoria da qualidade de vida na cidade.

