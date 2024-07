Pirassununga terá interdições parciais em acesso da SP-330 neste sábado

A Arteris Intervias informa interdições parciais em acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Pirassununga, na manhã deste sábado (20), para a realização de serviços de manutenção de pavimento. O bloqueio temporário, que está previsto para acontecer entre 8h e 10h, visa à segurança dos usuários da rodovia e das equipes que trabalham no local.

A concessionária reforça que os motoristas devem redobrar a atenção ao se aproximarem da área em obras e ficar atentos à sinalização, respeitando as indicações para uma viagem segura.

Os trabalhos acontecerão no dispositivo localizado no km 210,2 norte. Durante as obras, os motoristas que trafegam pela SP-330, sentido capital/interior, e precisam retornar ou acessar a cidade de Pirassununga deverão utilizar os acessos anteriores, localizados no km 206,5 e km 208,5, ou seguir pela pela Rodovia Anhanguera até o km 220,4 para utilizar o próximo dispositivo.

