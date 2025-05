Pirâmide de Ibaté passa por revitalização e ganha novo paisagismo

Local está recebendo um projeto paisagístico, com o plantio de diversas espécies ornamentais e vegetação - Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté iniciou a revitalização do espaço do antigo chafariz da pirâmide, um dos pontos mais tradicionais da cidade. A mudança vai além da estética e surge como uma solução definitiva para os problemas estruturais que o chafariz vinha apresentando há anos.

O sistema antigo, que funcionava com circulação constante de água, gerava infiltrações, vazamentos e comprometimento da base, além de demandar manutenção frequente e custos elevados para manter o equipamento em funcionamento.

Diante disso, a gestão municipal optou por uma alternativa mais sustentável, segura e duradoura.

O local está recebendo um projeto paisagístico, com o plantio de diversas espécies ornamentais e vegetação que vai transformar o espaço, mantendo sua importância como cartão-postal da cidade, mas agora sem os riscos e prejuízos estruturais causados anteriormente e com mais vida.

“A decisão foi tomada pensando na preservação do espaço, na sustentabilidade e na segurança. A Pirâmide continua sendo um símbolo de Ibaté, agora revitalizada, mais bonita, com mais vida e adequada para a convivência das famílias”. Destacou o prefeito Ronaldo Venturi que esteve no local acompanhando o plantio das flores, juntamente com o vice-prefeito Damião Sousa e o Secretário Adjunto de Serviços Públicos, Reginaldo Peruci.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Ibaté em cuidar dos espaços públicos, buscando soluções que aliam preservação, qualidade de vida e responsabilidade com os recursos públicos.

