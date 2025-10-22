(16) 99963-6036
Pirâmide da Mata do Alemão é fechada temporariamente para a realização da Virada Cultural em Ibaté

22 Out 2025 - 14h02Por Jessica CR
A Prefeitura Municipal de Ibaté informa que a Pirâmide da Mata do Alemão estará fechada ao público a partir desta quarta-feira (22), após o meio-dia, até a próxima terça-feira (28), às 12h.

A medida temporária é necessária para a organização e realização da Virada Cultural 2025, que acontece neste final de semana no local e promete movimentar a cidade com uma série de atrações artísticas, musicais e culturais.

Durante o período de fechamento, o espaço passará por preparativos estruturais e ajustes de segurança para receber o público com conforto e tranquilidade.

 

 

