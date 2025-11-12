Piloto morre em queda de avião agrícola

Crédito: Redes Sociais

Um avião agrícola utilizado para pulverização de lavouras caiu no final da tarde desta terça-feira (11), em uma estrada de terra que liga as cidades de Jaú e Barra Bonita, no interior de São Paulo.

De acordo com informações, o piloto — único ocupante da aeronave — morreu no local. O avião havia decolado para uma operação de rotina quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu altitude e colidiu com o solo em uma área rural.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas ao chegarem ao ponto do acidente constataram o óbito do piloto. A identidade da vítima ainda não foi oficialmente confirmada.

A Polícia Científica e autoridades aeronáuticas foram acionadas e devem investigar as causas da queda. O local permanece isolado até a conclusão da perícia.

Moradores da região relataram ter ouvido um forte estrondo antes de avistarem fumaça no horizonte.

