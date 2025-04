Piloto morre após queda de ultraleve

Crédito: Flávio Fernandes

O piloto Renato Souza Filho, de 55 anos, morreu na tarde deste sábado (26) após a queda de um avião ultraleve na zona rural de Araraquara, próximo ao distrito de Bueno de Andrada.

De acordo com as informações, Renato havia decolado do aeródromo de Jaboticabal, onde morava, com destino à pista do Centro de Voo de Araraquara (CVA). Durante o trajeto, ele fez uma parada para abastecer a aeronave. A intenção era entregar o ultraleve ao novo proprietário, mas o acidente ocorreu antes da chegada ao destino.

A aeronave havia passado recentemente por manutenção no velame, o tecido que recobre as asas. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar o óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o horário e local do velório e sepultamento.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que aguarda os laudos periciais para esclarecer o ocorrido.

Leia Também