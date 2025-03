Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (19), uma picape pegou fogo na esquina da Rua Maranhão, no centro de Ribeirão Bonito. O incêndio foi rapidamente controlado pela Defesa Civil, evitando maiores danos.

Apesar do susto, não houve feridos, e o incidente resultou apenas em danos materiais. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

