PF realiza incineração de mais de uma tonelada de drogas em Araraquara

Crédito: divulgação

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quarta-feira (25) uma operação para incineração de mais de uma tonelada de entorpecentes apreendidos ao longo de 2025. A ação aconteceu em Araraquara e teve como objetivo dar destinação final às drogas retiradas de circulação no Estado.

As apreensões foram realizadas ao longo do ano por diferentes forças de segurança, como a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo e a FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), além da própria Polícia Federal. A integração entre as instituições tem sido crucial para intensificar o combate ao tráfico de drogas e desarticular organizações criminosas que operam na região.

