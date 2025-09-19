PF apreende adolescente com R$ 1 mil em notas falsas em Porto Ferreira

Notas falsas apreendidas - Crédito: divulgação

A Polícia Federal de Araraquara apreendeu, na manhã desta sexta-feira (19), um adolescente em flagrante no momento em que recebia uma encomenda contendo dinheiro falso, em Porto Ferreira (SP).

A ação foi desencadeada após fiscalização de rotina dos Correios, que identificou irregularidades em um pacote remetido de Ijuí (RS) com destino ao município paulista. Os policiais acompanharam a entrega e confirmaram o ilícito.

Dentro da encomenda, foram encontradas 10 cédulas de R$ 100 aparentemente falsas, totalizando R$ 1.000,00. O menor foi encaminhado às autoridades competentes para a adoção das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

