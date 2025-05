Pelo segundo ano seguido, Agrishow registra morte de trabalhador

Carlos Costa estava em um dos estandes quando uma peça se soltou e atingiu sua cabeça - Crédito: Arquivo pessoal

Pelo segundo ano seguido, a Agrishow, a principal feira de tecnologia agrícola do Brasil, é marcada por uma morte. No dia 2 de maio de 2024, penúltimo dia da 29ª edição, um acidente envolvendo um helicóptero particular e uma das tendas montadas no local deixou um morto e um ferido. Agora, na 30ª edição, um homem que trabalhava na desmontagem da feira, faleceu em Ribeirão Preto, um dia após ser atingido por uma máquina na cabeça por uma máquina. A fatalidade aconteceu nesta quinta-feira, 8.

Segundo apurado, na quarta-feira, 7, Carlos Daniel Costa, 25 anos, estava em um dos estandes quando uma peça se soltou e atingiu sua cabeça. O trabalhador foi atendido no local, mas morreu a caminho do hospital.

Tanto a organização da Agrishow como a empresa a qual Carlos prestava serviços emitiram notas lamentando o ocorrido.

"Com profundo pesar, a Agrishow lamenta o falecimento do colaborador de um dos expositores da feira, que se acidentou na manhã de ontem [quarta] enquanto trabalhava junto a um maquinário no estande da empresa. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais, que recebem todo o suporte necessário, e a organização da Agrishow presta todo o apoio devido neste momento", lamentou a Agrishow.

"A Kuhn do Brasil lamenta profundamente o falecimento de um dos seus colaboradores, ocorrido nesta quinta-feira. Neste momento, expressamos os nossos sentimentos de solidariedade e condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho", informou a empresa que disse estar prestando todo o suporte aos familiares.

De acordo com a direção da Agrishow, a feira gera aproximadamente 7 mil trabalhos temporários, para atender a montagem, realização e desmontagem da feira agrícola, e movimenta R$ 500 milhões na economia da região de Ribeirão Preto. A 30ª edição foi realizada entre os dias 28 de abril e 2 de maio e reuniu 197 mil visitantes, responsáveis por R$ 14,6 bilhões em intenções de negócios.

