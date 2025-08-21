Pedreiro morre após levar choque elétrico em obra

Crédito: Flavio Fernandes

Um pedreiro de 38 anos, identificado como Douglas Henrique dos Santos, morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde desta quinta-feira (21), em uma residência em construção no bairro do Carmo, em Araraquara.

De acordo com informações, a vítima trabalhava com colegas em uma obra localizada na Avenida São José quando, ao tentar ligar uma betoneira, recebeu o choque. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada e realizou manobras de reanimação, mas o trabalhador não resistiu.

A Polícia Militar compareceu ao local e preservou a área até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente de trabalho.

Leia Também