quinta, 21 de agosto de 2025
Região

Pedreiro morre após levar choque elétrico em obra

21 Ago 2025 - 17h51Por Flavio Fernandes
Pedreiro morre após levar choque elétrico em obra - Crédito: Flavio Fernandes Crédito: Flavio Fernandes

Um pedreiro de 38 anos, identificado como Douglas Henrique dos Santos, morreu após sofrer uma descarga elétrica na tarde desta quinta-feira (21), em uma residência em construção no bairro do Carmo, em Araraquara.

De acordo com informações, a vítima trabalhava com colegas em uma obra localizada na Avenida São José quando, ao tentar ligar uma betoneira, recebeu o choque. A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada e realizou manobras de reanimação, mas o trabalhador não resistiu.

A Polícia Militar compareceu ao local e preservou a área até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente de trabalho.

