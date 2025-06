Pedreiro morre após desabamento de laje em obra

Compartilhar no facebook

Local do acidente e vítima no detalhe - Crédito: Flávio Fernandes

O pedreiro Wilson do Nascimento, de 72 anos, morreu na madrugada deste sábado (21) na Santa Casa de Araraquara, após sofrer graves ferimentos em um acidente de trabalho ocorrido na tarde de sexta-feira (20). Ele estava em um imóvel em construção no Jardim Universal, quando uma viga desabou e o atingiu.

Segundo informações, Wilson e outro trabalhador, de 59 anos, estavam em um andaime na Avenida Rômulo Lupo quando a estrutura cedeu. O idoso sofreu uma fratura exposta com lesão vascular e perdeu muito sangue, vindo a óbito por hipovolemia. O outro trabalhador recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar.

O corpo de Wilson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e até o momento não foram divulgados detalhes sobre velório e sepultamento. Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial como morte suspeita e lesão corporal por acidente de trabalho. A Polícia Civil aguarda os laudos periciais para investigar as causas e as condições da obra.

Morador do bairro Victório de Santi, Wilson era casado, pai de três filhos e avô de oito netos. Era muito conhecido e querido pela comunidade local.

