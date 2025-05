Pedestre morre atropelado por carro na SP-304

Compartilhar no facebook

Na madrugada deste sábado (17), um atropelamento fatal foi registrado no km 198 da Rodovia SP-304, em São Pedro.

De acordo com informações da Artesp, o condutor de um Ecosport trafegava pela rodovia quando, em um trecho mal iluminado, não conseguiu visualizar um pedestre que caminhava sobre a faixa de rolamento. Sem tempo para desviar, o motorista acabou atropelando o pedestre, que foi projetado para o canteiro lateral.

Equipes de resgate da EIXO SP, com apoio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da perícia, estiveram no local para atendimento à ocorrência. A vítima, cuja identidade não foi divulgada, chegou a ser socorrida, mas teve o óbito constatado às 05h10 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do utilitário saiu ileso.

