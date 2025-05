Pedestre morre atropelado por carro na Washington Luís

Um pedestre morreu atropelado por veículo GM Prisma no final da noite desta terça-feira (13), na rodovia Washington Luís (SP-310), em Rio Claro.

De acordo com o relato do motorista, o pedestre teria saído repentinamente do canteiro lateral e adentrado a pista, impossibilitando qualquer manobra de desvio ou frenagem. A vítima foi lançada ao canteiro central, onde veio a óbito no local.

Três ocupantes do automóvel saíram ilesos. A rodovia foi liberada após os procedimentos de perícia e a remoção do veículo.

