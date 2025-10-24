Pedestre morre atropelado por carro na SP-322

Crédito: CCI ARTESP
Um pedestre morreu após ser atropelado na noite desta quinta-feira (23) na Rodovia Attílio Balbo (SP-322), em Ribeirão Preto.
De acordo com informações da Artesp, um Jeep Renegade trafegava pela faixa da direita quando atingiu o pedestre que estava sobre a pista. Em seguida, outro veículo — um automóvel ainda não identificado — também atropelou a vítima e fugiu do local.
Equipes de resgate foram acionadas imediatamente. O óbito foi constatado por uma unidade de suporte avançado às 20h15.
A Polícia Técnica realizou perícia no local por volta das 22h e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).