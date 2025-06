Pedestre morre atropelado na SP-330

Compartilhar no facebook

Crédito: Artesp

Um grave acidente registrado na noite de quarta-feira (18) na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Limeira (SP), resultou na morte de um pedestre.

Testemunhas relataram que o pedestre pulou a barreira de concreto no canteiro central da via e foi atingido por um veículo que seguia pela faixa da esquerda. O condutor, sem tempo hábil para desviar ou frear, acabou atropelando o homem.

O veículo envolvido era conduzido por um médico, que constatou o óbito da vítima ainda no local. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a perícia e a equipe da Delegacia de Polícia estiveram presentes.

A vítima fatal foi o pedestre, que ainda não teve a identidade divulgada. O motorista do veículo saiu ileso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento.

