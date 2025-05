Pedestre morre atropelado na SP-330

Um grave acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (15), na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Leme. Um pedestre foi atropelado por um automóvel Jeep Compass no sentido interior/capital, resultando em óbito no local.

De acordo com informações da concessionária Intervias, o acidente ocorreu por volta das 19h20, quando o condutor do veículo, ao realizar uma ultrapassagem, se deparou com o pedestre cruzando a pista em direção ao canteiro central. O motorista não conseguiu frear ou desviar a tempo, resultando no atropelamento.

Equipes de resgate foram ao local, mas o pedestre morreu no local. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária.

Leia Também