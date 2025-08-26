Pedestre morre atropelada na SP-322

Crédito: CCI ARTESP
Um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (24) resultou na morte de uma pedestre na Rodovia Attilio Balbo (SP-322), em Ribeirão Preto.
Segundo informações da concessionária, a vítima foi encontrada entre as faixas de rolamento, com múltiplas fraturas, características compatíveis com atropelamento. O veículo responsável não permaneceu no local, mas horas depois a Polícia Militar Rodoviária localizou um automóvel Hyundai HB20, suspeito de envolvimento no acidente.
A perícia técnica esteve no local e, pouco depois o corpo foi removido pela funerária. O veículo suspeito também foi recolhido para o posto policial mais próximo.