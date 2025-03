Compartilhar no facebook

Um pedestre morreu após ser atropelado por um automóvel na noite deste sábado (1º) na rodovia Washington Luís, em Araraquara. O acidente ocorreu por volta das 19h32, em uma alça de acesso.

De acordo com informações da Artesp, o automóvel, um Hyundai HB20, acessava a SP-255 sentido norte quando o pedestre saiu da via marginal e desceu correndo pela rampa do talude, entrando repentinamente na faixa de rolamento. O motorista não teve tempo hábil de reação e acabou atingindo o pedestre, que foi lançado à frente e caiu parcialmente sobre a faixa e o canteiro lateral.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Corpo de Bombeiros e a ambulância municipal foram acionados para atender a ocorrência. O óbito foi constatado às 19h44. Os dois ocupantes do veículo saíram ilesos.

As causas do acidente serão investigadas.

