Pedestre morre após ser atropelado por carro durante chuva na SP-255

Crédito: CCI Artesp

Um pedestre morreu após ser atropelado por um automóvel na noite deste domingo (23) na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara. O acidente ocorreu por volta de 21h42, na altura do km 85,201, em uma alça de acesso no sentido sul.

Segundo o registro da ocorrência, o condutor de um GM Corsa seguia pelo local quando, ao acessar a alça de aceleração, afirmou ter se deparado repentinamente com o pedestre sobre a faixa de rolamento. Com a pista molhada devido à chuva e sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista acabou atropelando a vítima, que foi projetada para a área de domínio da rodovia. O veículo parou no acostamento logo após o impacto. O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não se feriu.

