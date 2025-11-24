(16) 99963-6036
segunda, 24 de novembro de 2025
Araraquara

Pedestre morre após ser atropelado por carro durante chuva na SP-255

24 Nov 2025 - 06h17Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Pedestre morre após ser atropelado por carro durante chuva na SP-255 - Crédito: CCI Artesp Crédito: CCI Artesp

Um pedestre morreu após ser atropelado por um automóvel na noite deste domingo (23) na Rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255), em Araraquara. O acidente ocorreu por volta de 21h42, na altura do km 85,201, em uma alça de acesso no sentido sul. 

Segundo o registro da ocorrência, o condutor de um GM Corsa seguia pelo local quando, ao acessar a alça de aceleração, afirmou ter se deparado repentinamente com o pedestre sobre a faixa de rolamento. Com a pista molhada devido à chuva e sem tempo hábil para frear ou desviar, o motorista acabou atropelando a vítima, que foi projetada para a área de domínio da rodovia. O veículo parou no acostamento logo após o impacto. O pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do carro não se feriu.

Leia Também

Mulher morre após queda enquanto praticava rapel em cachoeira na região
Analândia 07h10 - 24 Nov 2025

Mulher morre após queda enquanto praticava rapel em cachoeira na região

Muher é derrubada no chão durante assalto
Descalvado 11h01 - 23 Nov 2025

Muher é derrubada no chão durante assalto

Mulher morre após atendimentos no Hospital Municipal de Ibaté
Região11h04 - 22 Nov 2025

Mulher morre após atendimentos no Hospital Municipal de Ibaté

Cozinheira fica gravemente ferida após ser esfaqueada na região; companheiro é preso
Tentativa de Feminicídio08h49 - 22 Nov 2025

Cozinheira fica gravemente ferida após ser esfaqueada na região; companheiro é preso

Colisão frontal deixa um morto e duas pessoas feridas na SP-191
Rio Claro 07h16 - 21 Nov 2025

Colisão frontal deixa um morto e duas pessoas feridas na SP-191

Últimas Notícias