Um pedestre morreu atropelado na noite deste domingo (13), na rodovia SP-304, na região de Piracicaba/SP.

Segundo informações da Artesp, uma condutora de um veículo Etios relatou que não conseguiu frear a tempo e atingiu um pedestre da direita. Após o impacto, o veículo saiu da pista e parou no acostamento. A equipe de socorro foi acionada e está no local, porém o pedestre morreu no local. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Leia Também