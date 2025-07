Pedestre morre após ser atropelada por carro na SP-333

Crédito: CCI Artesp

Uma mulher morreu após ser atropelada na noite desta quarta-feira (16) na Rodovia SP-333, na altura do km 145,8, no município de Taquaritinga (SP). O acidente ocorreu por volta das 20h e mobilizou equipes da concessionária Econoroeste, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações da PMRv, o veículo VW Gol trafegava no sentido leste da rodovia quando o condutor se deparou com a pedestre sobre a faixa de rolamento. Segundo o motorista, não houve tempo hábil para desviar, resultando no atropelamento. O carro parou no acostamento, e a vítima permaneceu caída na pista até o socorro.

A equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima à Unidade de Pronto Atendimento da região. No entanto, a morte foi confirmada às 21h43.

