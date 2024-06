Pedágios na Washington Luiz terão aumento a partir desta terça-feira

Pedágio de Itirapina - Crédito: arquivo pessoal

Os valores das tarifas de pedágio em todas as praças da Eixo SP Concessionária de Rodovias serão atualizados a partir da 0h desta terça-feira (4). O reajuste será de 3,69%, que foi o índice medido pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) nos últimos 12 meses. O reajuste anual está previsto no contrato de concessão.

A atualização dos valores foi homologada pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e publicada na edição do Diário Oficial do dia 27 de maio.

Confira abaixo os valores atualizados que entrarão em vigor a partir desta terça-feira.

Desconto progressivo

Os motoristas de veículos de passeio (categoria 1) que utilizam o sistema de cobrança automática e viajam pelas 12 rodovias sob gestão da Eixo SP têm descontos progressivos nas tarifas de acordo com a quantidade de vezes que passam pelas praças de pedágio. O DUF (Desconto de Usuário Frequente) está integrado às operadoras do sistema eletrônico de pagamento de pedágio. O desconto para veículos de passeio começa a contar a partir da segunda passagem realizada na mesma praça de pedágio, no mesmo sentido de fluxo e dentro de um mesmo mês calendário. Quanto maior o número de vezes que o usuário passa pela praça de pedágio dentro do mesmo mês, maior é o desconto. A redução no valor da tarifa pode chegar a até 90%.

Benefício nas pistas automáticas

Há desconto também aos usuários de qualquer categoria de veículo que utilizam as pistas de cobranças automáticas. Neste caso, a redução é de 5% no valor da tarifa para todos os tipos de veículos que utilizam tags. Para os veículos de passeio com tag, o benefício de 5% é válido na primeira passagem no mês calendário. A partir da segunda passagem, ocorre a inclusão automática no sistema DUF

