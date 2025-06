Pedágios da Rodovia Washington Luís terão aumento a partir desta quarta-feira (4)

Pedágio de Itirapina - Crédito: arquivo pessoal

Os motoristas que circulam pela Rodovia Washington Luís devem se preparar para pagar mais caro nos pedágios a partir da meia-noite desta quarta-feira, 4 de junho. As novas tarifas passam a valer nas praças administradas pela Eixo SP Concessionária de Rodovias.

O reajuste anual tem como base a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que acumulou alta de 5,5% entre maio de 2024 e abril de 2025. A atualização está prevista no contrato de concessão com o Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da operação, além de assegurar investimentos contínuos em infraestrutura, segurança e tecnologia.

A medida foi aprovada pela Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) e publicada no Diário Oficial do Estado no último dia 23 de maio.

Tag eletrônica garante economia e praticidade

Motoristas que utilizam pagamento automático por meio de tag eletrônica continuam a contar com vantagens. Além da passagem facilitada nas cabines automáticas, todos os veículos com tag recebem 5% de desconto na tarifa.

Descontos maiores para quem passa com frequência

Usuários frequentes de pedágios também podem aproveitar o Desconto de Usuário Frequente (DUF), válido para veículos de passeio. A partir da segunda passagem no mesmo sentido, dentro do mesmo mês, a tarifa começa a ser reduzida progressivamente — podendo chegar a até 90% de desconto.

O benefício é aplicado automaticamente para todos os veículos com tag, independentemente da operadora, permitindo ao motorista economizar não apenas tempo, mas também no valor total gasto com pedágios.

Multiplicador jun/25 SP 310 - Rio Claro (Km 181,5) Tipo Manual AVI 1 CAT-1 11,20 10,64 2 CAT-2 22,30 21,18 3 CAT-3 33,50 31,82 4 CAT-4 44,70 42,46 5 CAT-5 55,80 53,01 6 CAT-6 67,00 63,65 1,5 CAT-7 16,70 15,86 2 CAT-8 22,30 21,18 0,5 CAT-9 5,60 5,32

Multiplicador jun/25 SP 310 - Itirapina (Km 217) Tipo Manual AVI 1 CAT-1 6,70 6,36 2 CAT-2 13,50 12,82 3 CAT-3 20,20 19,19 4 CAT-4 27,00 25,65 5 CAT-5 33,80 32,11 6 CAT-6 40,50 38,47 1,5 CAT-7 10,10 9,59 2 CAT-8 13,50 12,82 0,5 CAT-9 3,40 3,23

Multiplicador jun/25 SP 225 - Brotas (Km 106,9) Tipo Manual AVI 1 CAT-1 9,60 9,12 2 CAT-2 19,20 18,24 3 CAT-3 28,80 27,36 4 CAT-4 38,40 36,48 5 CAT-5 48,00 45,60 6 CAT-6 57,60 54,72 1,5 CAT-7 14,40 13,68 2 CAT-8 19,20 18,24 0,5 CAT-9 4,80 4,56

