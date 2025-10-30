(16) 99963-6036
quinta, 30 de outubro de 2025
Região

Pedágio Eletrônico, Free Flow começa a operar na SP-326, neste sábado

30 Out 2025 - 10h40Por Da redação
 A partir da zero hora do próximo sábado (01/11), entrará em operação, no quilômetro 307 da Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), em Dobrada (SP), o sistema de Pedágio Eletrônico Free Flow. A tecnologia, que permite a passagem livre de veículos sem a necessidade de praças de pedágio físicas, substitui o modelo convencional e marca mais um avanço da Ecovias Noroeste Paulista rumo à modernização da malha viária sob sua concessão. Esta rodovia receberá, ainda em 1º de dezembro, mais um sistema como este. Será no quilômetro 357, em Taiúva (SP).

O sistema Free Flow já opera com sucesso nos pórticos de Itápolis e Jaboticabal desde 2024. “Os aprendizados obtidos com a implantação dos primeiros trouxeram avanços importantes, principalmente no aperfeiçoamento de processos e na comunicação com os usuários. Isso tem contribuído para uma condução ainda mais eficiente e assertiva neste novo ciclo”, destaca Danyel Nunes, Diretor Superintendente da Ecovias Noroeste Paulista.

Os equipamentos na Rodovia Brigadeiro Faria Lima passaram por um período de instalação e ajustes operacionais. A região é estratégica para o escoamento da produção agrícola nacional - especialmente soja e milho vindos do Centro-Oeste - com destino ao Porto de Santos. Entre as cidades atendidas estão Matão, Jaboticabal, Taiúva, Bebedouro e Barretos.

