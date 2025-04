Pecuarista morre em acidente durante prova automobilística em Gavião Peixoto

Crédito: Flavio Fernandes

O corpo do pecuarista e empresário Wilson Coelho Neto, de 48 anos, será transladado neste domingo (27) para Campo Grande (MS), sua cidade natal, pela funerária Sinsef. Wilson faleceu na tarde de sábado (26) após um grave acidente durante a prova automobilística Driver Top Speed 2025, realizada na pista da Embraer, em Gavião Peixoto (SP).

Apaixonado pelo automobilismo amador, Wilson pilotava uma BMW M3 G80 — o mesmo modelo com o qual já havia conquistado vitórias em edições anteriores do evento — quando perdeu o controle do carro. No momento do acidente, a pista estava molhada devido à chuva, o que dificultou a aderência dos veículos.

O carro de Wilson rodou na pista, colidiu com um Audi RS3 e uma Porsche, e capotou diversas vezes. As equipes de resgate do evento, com o suporte de uma UTI móvel, chegaram rapidamente, mas o empresário já estava sem vida. Outros dois pilotos, de 42 e 43 anos, também se envolveram na colisão, mas sofreram apenas ferimentos leves.

Figura conhecida no setor do agronegócio sul-mato-grossense, Wilson assumiu os negócios da família ainda jovem, após a morte dos pais em 2014, e construiu uma carreira de destaque no estado. Além do trabalho no campo, mantinha sua paixão pelas competições automobilísticas.

A Polícia Militar isolou a área do acidente para o trabalho da perícia, e a Polícia Civil aguarda os laudos técnicos para apurar as causas da tragédia. Wilson deixa a esposa e dois filhos. O horário do velório e do sepultamento em Campo Grande ainda não foi divulgado.

Fotos: Redes Sociais

