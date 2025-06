Peça metálica danifica carro e gera grande prejuízo a motorista em rodovia

Rodovia Anhanguera - Crédito: reprodução/Portal Thathi

Um motorista teve uma noite de dificuldades e amargou um significativo prejuízo após seu carro, um VW Fox ano 2012, ser atingido por uma peça metálica enquanto trafegava pela Rodovia Anhanguera (SP-330), próximo ao km 258, em Santa Rita do Passa Quatro (SP). O acidente, registrado às 2h54 do dia 18 de junho, resultou em danos estruturais no veículo e mobilizou uma logística complicada para remoção e manutenção.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (23), o impacto da peça ocasionou danos no radiador e no protetor de motor, causando superaquecimento e comprometendo partes superiores e inferiores do motor. O carro teve de ser retirado do local por guincho da concessionária responsável pela rodovia e levado até o posto de serviços no km 250.

Embora o guincho inicial tivesse conduzido o veículo para fora da rodovia, o motorista teve de acionar um guincho particular para levar o carro até Ribeirão Preto, com custo adicional de R$ 850. Já para continuar a viagem e não perder compromissos, precisou alugar um carro no aeroporto da cidade por aproximadamente R$ 1.500.

Além disso, o veículo teve de ser transportado para manutenção em Uberaba (MG), resultando em mais R$ 800 de custo. O dono do carro registrou BO para tentar ser ressarcido do prejuízo.

