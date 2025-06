Passageiro de carro de aplicativo que morreu em acidente é identificado

Crédito: Flávio Fernandes

O jovem Yuri Marques de Souza tinha 26 anos. Ele era passageiro de um carro de aplicativo que se envolveu em um grave acidente na manhã desta quinta-feira na rodovia Manoel Borba, em Américo Brasiliense. Outras duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com as informações, o veículo seguia no sentido Américo Brasiliense–Araraquara quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu frontalmente contra um carro de uma empresa agropecuária de Dobrada que vinha no sentido oposto. Yuri sofreu ferimentos graves no pescoço e no abdômen, e a suspeita inicial é de que o cinto de segurança tenha contribuído para as lesões.

O motorista de aplicativo, de 47 anos, foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu e encaminhado para o Hospital José Nigro Neto, em Américo Brasiliense. O condutor e o passageiro do outro veículo também ficaram feridos e foram levados por uma unidade do Samu e equipes da concessionária para a Santa Casa de Araraquara.

A Polícia Militar Rodoviária preservou o local para o trabalho da perícia e o corpo de Yuri foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara. Os peritos encontraram fios e dois celulares ao lado da vítima, e o material foi apreendido para averiguação.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

