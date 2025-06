Passageiro de carro de aplicativo morre após colisão frontal em rodovia

Local do acidente - Crédito: Flávio Fernandes

Uma colisão frontal envolvendo um carro de uma empresa agropecuária e um veículo de transporte por aplicativo terminou em tragédia na tarde desta terça-feira (24), na rodovia Manoel Borba, em Américo Brasiliense. O passageiro do carro de aplicativo morreu no local. Até o momento, o nome e a idade da vítima fatal não foram divulgados.

De acordo com as informações preliminares, um dos veículos trafegava no sentido Américo Brasiliense e o outro no sentido Araraquara. Em circunstâncias que ainda serão apuradas, houve o choque frontal. A violência do impacto destruiu a frente dos dois veículos.

Equipes de resgate da concessionária que administra a rodovia, além da Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU, foram acionadas com urgência. Ao chegarem, os socorristas constataram o óbito do passageiro, que ficou preso entre as ferragens. Os dois motoristas — o condutor do carro da empresa agropecuária e o motorista do aplicativo — sofreram ferimentos graves. Ambos foram socorridos no local e levados em estado grave para a Santa Casa de Araraquara.

A Polícia Militar Rodoviária esteve no local, isolando a área e preservando a cena do acidente para os trabalhos da equipe da perícia. O corpo da vítima foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara, onde passará por exame necroscópico.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que aguarda os laudos periciais e o avanço do estado de saúde dos motoristas para dar continuidade às apurações. As causas da colisão seguem sendo analisadas.

Leia Também