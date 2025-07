Passageira morre após queda dentro de ônibus na Rodovia SP-330

Crédito: Artesp

Uma passageira morreu após sofrer uma queda dentro de um ônibus que trafegava pela Rodovia Anhanguera (SP-330), na altura do km 340, em Jardinópolis (SP), na madrugada desta terça-feira (8).

De acordo com informações da concessionária Entrevias e do Corpo de Bombeiros, o incidente ocorreu por volta da 1h58, no sentido norte da rodovia. A passageira teria caído da própria altura no interior do veículo. O ônibus, que fazia o trajeto de São Paulo para Goiânia (GO), parou no acostamento para aguardar socorro.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada a uma unidade médica, mas não resistiu e teve o óbito constatado por volta das 3h da manhã.

