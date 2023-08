Passageira de ônibus é detida com droga escondida embaixo da saia na Washington Luís

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação/PMRv

São José do Rio Preto, [09/08] - Durante mais uma fase da Operação Escudo, uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) terminou com a prisão de uma mulher por tráfico de drogas na rodovia Washington Luís (SP-310). Ela estava em um coletivo que fazia o trajeto de Campo Grande/MS a Recife/PE.

A ação teve início quando os policiais abordaram o ônibus no município de São José do Rio Preto. A equipe notou uma passageira que chamou a atenção pela sua atitude inquieta e nervosismo. Imediatamente ela foi levada para uma verificação mais detalhada.

Durante a fiscalização minuciosa, os agentes constataram que a mulher transportava substâncias ilícitas em seu corpo. Com o auxílio de uma policial feminina, foram encontrados 05 tabletes de pasta base de cocaína, estrategicamente escondidos sob a saia da suspeita e presos a um shorts de elástico.

A passageira foi imediatamente detida e encaminhada até a Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu detida à disposição da Justiça.

