ParÃ³quia Nossa Senhora de FÃ¡tima de SÃ£o Carlos amplia horÃ¡rio de confissÃµes durante toda a Quaresma

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima de São Carlos (SP) ampliou os horários de confissões durante toda a Quaresma, período de preparação para a Páscoa. A partir desta Quarta-Feira de Cinzas (5/3), os fiéis terão a oportunidade de buscar o sacramento da reconciliação diariamente, das 6h às 21h, proporcionando mais tempo para reflexão, arrependimento e renovação espiritual.

A paróquia reforça que esse tempo litúrgico é um chamado especial à conversão, e a ampliação do horário de confissões busca permitir que mais pessoas possam vivenciar esse momento de graça, em especial aqueles que, devido à rotina de trabalho e outros compromissos, encontram dificuldades para se confessar nos horários convencionais.

A paróquia enfatiza que a Quaresma, que se estende até a Quinta-feira Santa, é um tempo de preparação espiritual marcado pela oração, penitência e caridade. Nesse período, a Igreja convida os fiéis a intensificarem sua vivência de fé e a se prepararem para a celebração da Páscoa. A confissão é apresentada como uma oportunidade de recomeço e reconciliação com Deus, permitindo que cada fiel se aproxime do Senhor com um coração purificado.

Horários de Santa Missa

Além do horário estendido para confissões, a Paróquia mantém sua programação habitual de Santas Missas. De segunda a sábado, as celebrações acontecem às 5h30, 7h15, 12h, 15h, 18h30 e 21h – sendo que, aos sábados, as missas das 15h, 18h30 e 21h já seguem a liturgia dominical. Aos domingos, há missas ao longo de todo o dia, nos horários de 5h30, 7h15, 8h30, 10h30, 12h15, 15h, 17h, 19h30 e 21h15.

A Paróquia Nossa Senhora de Fátima está localizada na Rua Dona Maria Jacinta, 40 - Jardim Paraíso, São Carlos.

Mais informações sobre a programação quaresmal podem ser obtidas diretamente no WhatsApp da paróquia: (16) 3364-6013, ou por meio das redes sociais.

