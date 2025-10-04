Paróquia de São Francisco de Assis realiza Festa e Cavalgada em homenagem ao padroeiro

A Paróquia de São Francisco de Assis, em Ibaté, dá início neste sábado (4) às celebrações em honra ao seu padroeiro, São Francisco de Assis, e também à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. A programação se estende até o dia 19 de outubro, com momentos religiosos, culturais e de confraternização que prometem envolver toda a comunidade.

Entre os destaques estão o tríduo e a tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida, além da quermesse com comidas típicas, música ao vivo, bebidas e entretenimento para todas as idades. O evento é uma oportunidade para vivenciar a fé e celebrar a cultura popular em um ambiente familiar e acolhedor.

O encerramento das festividades acontecerá no domingo, 19 de outubro, com a tradicional Cavalgada de São Francisco de Assis, que percorrerá as ruas da cidade a partir das 9h30. A cavalgada contará com o grupo Sertanejo do Bem, sob a coordenação de Ubirajara Teixeira (Bira), responsável pela organização, condução e locução do evento — um dos momentos mais aguardados pelas famílias ibateenses e visitantes da região.

Toda a festa será conduzida pelo pároco Padre Júlio Cesar Bueno, que reforça o convite à população. “É um momento de fé, alegria e comunhão. Convidamos todos para celebrar conosco e manter viva essa bela tradição de nossa paróquia e cidade”, afirmou.

Leia Também